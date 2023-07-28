«Совсем мало пожил»: внезапно скончался ранее пропадавший житель Коми

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В Сосногорске неделю назад скончался 32-летний Дмитрий Остробородов. Об этом сообщили его родные в социальных сетях.

— 27 июля девять дней, как перестало биться сердце любимого сына, брата, дяди, друга Дмитрия Остробородова, — рассказали его родные.

Что случилось с усопшим, его близкие предпочли умолчать. Известно только, что несколько лет назад Дмитрий уходил из дома, оставив записку. Тогда он некоторое время не появлялся ни на работе, ни в социальных сетях, а потом вышел на связь.

— Такой молодой, жить, да жить. Мне будет не хватать тебя родной, — пытаются пережить потерю члены его семьи.

Спи спокойно, брат. Царствие тебе небесного. Совсем мало пожил, но достойно. Ты никогда не будешь забыт, останешься в памяти и в сердце навсегда, — скорбят в его окружении.

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