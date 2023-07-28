В Коми на 1,5 года лишили прав водителя, устроившего смертельное ДТП с двумя пострадавшими

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В Усть-Куломском районе лишили прав водителя, устроившего ДТП, в результате которого погиб один человек, еще двое пострадали. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

Трагедия произошла в сентябре 2022 года. В Усть-Куломском районе столкнулись два автомобиля. В результате ДТП пострадала женщина-водитель и ее пассажир. Еще один человек, находившийся в салоне того же авто, скончался в больнице.

Виновник – водитель встречной машины. Его приговорили к 1 году 6 месяцам принудительных работ. Пострадавшая женщина обжаловала действия полицейских. Дело в том, что на виновника аварии не завели административное дело о нарушении ПДД, повлекшем причинение средней тяжести вреда здоровью. Женщина считает, что водителя наказали лишь за смерть пассажира.

После представления прокуратуры полиция завела административное дело. Суд лишил мужчину прав на 1 год 6 месяцев.

– Постановление не вступило в законную силу, – говорится в сообщении.

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