Житель Сосногорска наказан за неохоту выплачивать сумму купленной золотой цепи

Фото: архив КП

В Сосногорске местный житель через суд смог расторгнуть договор купле-продажи золотой цепи. Об этом сообщили в пресс-службе судов.

По предоставленным данным, 16 января индивидуальный предприниматель продал цепочку местному жителю. Покупатель оплатил 4 383 рубля, а оставшуюся сумму должен был выплатить в рассрочку.

Впоследствии мужчина не произвел ни один платеж, из-за чего продавец отправил в его адрес претензию, что не принесло результатов. Позже пострадавший был вынужден обратиться в суд.

Судья удовлетворил требования истца, взысква с ответчика оставшиеся 17529 рублей, а также расходы по уплате государственной пошлины в размере чуть более тысячи рублей и по оплате услуг представителя в размере 15 000 рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Хотела стать инвестором: жительница Коми отдала мошенникам почти миллион рублей (подробнее)