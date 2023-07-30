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НовостиОбщество30 июля 2023 13:00

В Сыктывкаре снесут еще один аварийный дом

В Эжве запланирован снос аварийного многоквартирного дома
Источник:kp.ru
Фото: Pixabay.

Фото: Pixabay.

В Эжве запланирован снос многоквартирного дома №15 по улице Молодежной, признанного аварийным в 2016 году и расселенного в 2021 году.

Двухэтажный дом на 10 квартир был построен в 1968 году. В 2021 году четырем семьям была предоставлена компенсация за изымаемые помещения, пяти - другая жилплощадь.

Торги по выбору подрядчика состоятся восьмого августа. Максимальная цена контракта составляет 774,7 тыс. рублей. Выполнить работы необходимо в течение 30 дней со дня заключения контракта.

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