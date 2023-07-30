Со следующей недели в Сыктывкаре автобусы будут ездить по новой схеме

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Со следующей недели в столице Коми автобусы будут ездить по новой схеме. В пресс-службе администрации Сыктывкара сообщили, это связано с проведением ремонтных дорог по улице Лыткина.

Речь идет о маршрутах №1, 15, 44 и 55. С 31 июля до 8 августа будет закрыта проезжая часть улицы Лыткина в районе жилого дома №14 по улице Малышева. Движение общественного транспорта будет осуществляться в объезд.

Маршрут №1:

в прямом направлении: от остановки «ул. Малышева» следует по ул. Малышева до ул. Петрозаводская с левым поворотом на ул. Петрозаводская – до остановки «Петрозаводская» – далее правый поворот на ул. Лыткина – остановка «ТЦ «Покровский» – далее по маршруту.

Незадействованные остановочные пункты в прямом направлении: «Школа № 25».

Временные остановочные пункты в прямом направлении: «Торговый центр Орбита», «ул.Петрозаводская».

Маршрут №15:

в прямом направлении: от остановки «ул. Малышева» следует по ул. Малышева до ул. Петрозаводская с левым поворотом на ул. Петрозаводская – до остановки «Петрозаводская» – далее правый поворот на ул. Лыткина – остановка «ТЦ «Покровский» – далее по маршруту.

Незадействованные остановочные пункты в прямом направлении: «Школа №25». Временные остановочные пункты в прямом направлении: «Торговый центр Орбита», «ул. Петрозаводская».

Маршрут №44:

кольцевой маршрут: от остановки «ТЦ «Покровский» следует по ул. Лыткина до ул. Петрозаводская с левым поворотом на ул. Петрозаводская – до остановки «ул. Петрозаводская» – остановка «Торговый центр «Орбита» – далее по маршруту.

Незадействованные остановочные пункты в прямом направлении: «Школа № 25», «Торговый центр «Орбита» (по ул. Малышева).

Временные остановочные пункты в прямом направлении: «ул. Петрозаводская», «Торговый центр «Орбита»« (по ул. Петрозаводская).

Маршрут № 55:

в прямом направлении: от остановки «ул. Малышева» следует по ул. Малышева до остановки «Торговый центр «Орбита»« далее с левым поворотом на ул. Петрозаводская до остановки «Торговый центр «Орбита» – далее по маршруту.

В обратном направлении: от остановки «СГУ» с левым поворотом на ул. Малышева до остановки «Торговый центр «Орбита»« – остановка «ул. Малышева» – далее по маршруту.

Незадействованные остановочные пункты в прямом и обратном направлении: «Школа № 25», «ул. Петрозаводская».

Временный остановочный пункт в прямом направлении: «Торговый центр «Орбита» (по ул.Малышева).

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