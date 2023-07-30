Начальника УЖКХ Воркуты, обвиняемого в хранении и перевозке наркотиков, заключили под стражу

Фото: Пресс-служба администрации Воркуты.

Начальника ЖКХ Воркуты, обвиняемого в хранении и перевозке наркотиков, заключили под стражу. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по РБ.

Сегодня, 30 июля, ходатайство следователя было удовлетворено судом.

По данным следствия, обвиняемый незаконно приобрел, хранил в нежилом помещении и перевозил на своем автомобиле наркотики в крупном и значительном размере. Запрещенные вещества изъяли правоохранители.

В настоящее время продолжается расследование.

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