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НовостиПроисшествия30 июля 2023 16:00

Начальника УЖКХ Воркуты, обвиняемого в хранении и перевозке наркотиков, заключили под стражу

В Коми заключили под стражу начальника УЖКХ Воркуты
Источник:kp.ru
Фото: Пресс-служба администрации Воркуты.

Фото: Пресс-служба администрации Воркуты.

Начальника ЖКХ Воркуты, обвиняемого в хранении и перевозке наркотиков, заключили под стражу. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по РБ.

Сегодня, 30 июля, ходатайство следователя было удовлетворено судом.

По данным следствия, обвиняемый незаконно приобрел, хранил в нежилом помещении и перевозил на своем автомобиле наркотики в крупном и значительном размере. Запрещенные вещества изъяли правоохранители.

В настоящее время продолжается расследование.

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