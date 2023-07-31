Сыктывкарец отправился в лес за грибами и наткнулся на оружие

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40-летний сыктывкарец обратился в правоохранительные органы с заявлением о сдаче оружия. Об этом рассказали в пресс-службе Росгвардии по РК.

Мужчина сообщил, что пошел в лес за грибами, и в лесном массиве наткнулся на ружье в разобранном виде. Рядом с ним была найдена еще одна единица оружия, завернутая в одежду.

Сыктывкарец принес оружие в Росгвардию, за что в скором времени получит вознаграждение в размере 18 тысяч рублей.

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