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НовостиПроисшествия31 июля 2023 12:14

На Южно-Кыртаельском месторождении в Коми умер мужчина

В Коми работник «Газпром ВНИИГАЗ» скончался на рабочем месте
Источник:kp.ru
Фото: архив "КП"

Фото: архив "КП"

В Коми произошел смертельный случай на производстве. Об этом сообщает пресс-служба республиканской Гострудинспекции. По информации ведомства, трагедия произошла 26 июля на Южно-Кыртаельском месторождении Печорского района.

- Скончался работник Филиала ООО «Газпром ВНИИГАЗ» в Ухте, - говорится в сообщении.

Подробности гибели мужчины не раскрываются. Инспекторы намерены установить обстоятельства смерти работника.

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