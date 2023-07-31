На Южно-Кыртаельском месторождении в Коми умер мужчина

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В Коми произошел смертельный случай на производстве. Об этом сообщает пресс-служба республиканской Гострудинспекции. По информации ведомства, трагедия произошла 26 июля на Южно-Кыртаельском месторождении Печорского района.
- Скончался работник Филиала ООО «Газпром ВНИИГАЗ» в Ухте, - говорится в сообщении.
Подробности гибели мужчины не раскрываются. Инспекторы намерены установить обстоятельства смерти работника.
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