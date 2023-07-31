В Коми 12 человек стали жертвами теплового удара

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В Коми 12 человек получили тепловой удар. Об этом сообщает БНК со ссылкой на региональный минздрав.

По информации ведомства, из-за аномальной жары, которая установилась в республике, 10 взрослых и двое детей обратились за помощью к медикам. Известно, что четыре человека были госпитализированы с признаками перегрева, среди них два ребенка.

В министерство обратились к жителям Коми соблюдать технику безопасности в жару.

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