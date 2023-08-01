Суд вновь обязал администрацию Воркуты забрать Усинский водовод у водоканала

Фото: Водоканал-воркута.рф.

Прокуратура Воркуты организовала и проверка проверку исполнения законодательства о водоотведении и водоснабжении. Усинский водовод и другие объекты водопроводно-канализационного комплекса города являются муниципальной собственностью и эксплуатируются на основании договора аренды, заключенного в 2009 году.

В 2018 году Арбитражный суд Коми признал ООО «Водоканал» банкротом. Из-за неплатежеспособности в декабре прошлого года в Воркуте обрушились очистные канализационные сооружения, а в апреле текущего года на Усинском водоводе произошла авария, из-за которой горожане остались без воды на целые сутки.

17 апреля договор аренды был расторгнут, а Арбитражный суд обязал администрацию Воркуты принять обратно в казну имущество водопроводно-канализационного комплекса.

На минувшей неделе прокурор объявил руководителю администрации Воркуты предостережение. В случае непринятия мер по исполнению судебного решения он может быть привлечен к ответственности.

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