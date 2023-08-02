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НовостиОбщество2 августа 2023 9:49

В Коми обнаружили пропавшую женщину в неадекватном состоянии в лесу

В Инте в лесу нашли женщину в невменяемом состоянии
Источник:kp.ru
Фото: pxhere.com

Фото: pxhere.com

В Инте завершены поиски пропавшей женщины 1964 года рождения. Горожанка ушла в лес за грибами и не вернулась. Об исчезновении интинки сообщил спасателям ее сын.

Как сообщает издание "Комиинформ" со ссылкой на "Спас-Коми", женщина договорилась с сыном, что тот ее заберет из леса, однако женщина в назначенное время так и не вышла. Обеспокоенный мужчина обратился за помощью к спасателями, когда не смог найти мать сам.

Глубокой ночью, ближе к четырём часам утра, женщину нашли в невменяемом состоянии в полураздетом виде. Она сидела в траве с выключенным телефоном. Женщину экстренно госпитализировали в больницу.

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