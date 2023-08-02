Сыктывкар
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Сыктывкар
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Сыктывкар
+16°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество2 августа 2023 12:45

За уклонение от службы в армии жителя Коми привлекли к уголовной ответственности

Житель Печоры получил 100 тысяч рублей штрафа за уклонение от военной службы
Источник:kp.ru
Фото: архив КП

Фото: архив КП

Скрывшего от военного комиссариата свое местонахождения жителя Печоры привлекли к уголовной ответственности за уклонение от призыва на военную службу. Об этом сообщили в пресс-службе судов.

По предоставленным данным, 27-летнего местного жителя признали виновным в уклонении от призыва на военную службу при отсутствии законных оснований для освобождения. Суд установил, что фигурант угловного дела поставлен на воинский учет в военном комиссариате в Печоре в 2013 году и признан годным к службе.

В период с 2014 по 2021 год он не проходил мероприятия, связанные с призывом на военную службу, так как жил в другом городе. По месту временной регистрации на учет он не вставал.

Суд при вынесении приговора учел наличие вины и малолетнего ребенка, назначив наказание в виде штрафа в размере 100 тыс. руб.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Завершено расследование уголовного дела по обвинению бывшего сотрудника транспортной компании в совершении коррупционного преступления (подробнее)