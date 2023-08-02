В Сыктывкаре чиновника мэрии наказали за неверно рассмотренное обращение

Фото: архив КП

В Сыктывкаре руководитель подразделения администрации муниципалитета привлечен к административной ответственности из-за нарушения порядка рассмотрения обращений граждан. Об этом сообщили в пресс-службе судов.

По предоставленным данным, местный житель обратился в администрацию, чтобы получить свеления о земельном участке. Ответ ему направили по неверному почтовому адресу, не уведомив по телефону, несмотря на то, что он указывал номер в заявлении.

Не получив ответ, мужчина обратился в прокуратуру, где в отношении чиновника возбудили дело о нарушении, а также внесли в его адрес представление об устранении нарушений. В настоящий момент представление удовлетворено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Отдал свои деньги и отцовский кредит: сыктывкарец перевел мошенникам 1,4 млн рублей (подробнее)