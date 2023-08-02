В детских лагерях Воркуты выявили 36 нарушений правил санитарии

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В Воркуте прокуратура взяла под контроль соблюдение прав несовершеннолетних в лагерях труда и отдыха. Предметом проверки стал местные организации. Всего выявлено 36 нарушений.

По данным ведомства, в июне-июле деятельность летних лагерей часто сопровождалась нарушениями требований санитарного законодательства. Большая часть нарушений допущена при организации питания.

Так, не всегда выдерживались требования при хранении продуктов питания, содержания столовых и уборных. В ряде случаев в лагеря допускали детей без медосмотра.

По пяти рассмотренным представлениям нарушения закона были устранены, еще четверых должностных лиц привлекли к дисциплинарной ответственности. Сейчас еще четыре представления находятся на контроле прокуратуры.

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