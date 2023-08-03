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НовостиОбщество3 августа 2023 9:50

Самый опасный мост в Коми будет отремонтирован

13,4 млн рублей будут направлены на ремонт моста в поселке Керки через реку Айву
Источник:kp.ru
Фото: rkomi.ru.

Фото: rkomi.ru.

Подвесной мост в поселке Керки, который называют самым опасным в республике, в скором времени отремонтируют. Постановление подписала первый зампред правительства РК Эльмира Ахмеева.

На данные цели выделят около 13,4 млн рублей из резервного фонда правительства. Средства будут направлены на ремонт моста в поселке Керки через реку Айву.

Контроль за использованием бюджетных ассигнований обеспечит Министерство строительства и ЖКХ Республики Коми.

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