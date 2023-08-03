Самый опасный мост в Коми будет отремонтирован

Фото: rkomi.ru.

Подвесной мост в поселке Керки, который называют самым опасным в республике, в скором времени отремонтируют. Постановление подписала первый зампред правительства РК Эльмира Ахмеева.

На данные цели выделят около 13,4 млн рублей из резервного фонда правительства. Средства будут направлены на ремонт моста в поселке Керки через реку Айву.

Контроль за использованием бюджетных ассигнований обеспечит Министерство строительства и ЖКХ Республики Коми.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

УФАС по Коми аннулировал закупку кроватей для Эжвинской больницы (подробнее)