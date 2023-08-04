В ГИБДД Коми обратились с важным сообщением к водителям

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В ГИБДД Коми опубликовали обращение к водителям. Соответствующее сообщение появилось на странице социальных сетей 3 августа. В ведомстве отметили, что водителям автомобилей и велосипедов нужно быть предельно осторожными. Так, в авариях только в Сыктывкаре с начала года пострадали уже 19 велосипедистов, среди которых семеро были детьми.

– С каждым годом на дорогах становится все больше и больше двухколесных транспортных средств, в том числе и велосипедов, – прокомментировали в инспекции.

Дополнительно в ГИБДД добавили, что летом число аварий только увеличивается. Среди основных причин выделили несоблюдение дорожных правил.

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