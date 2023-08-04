В Коми уровень безработицы снизился до минимального за 10 лет значения

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В Республике Коми уровень безработицы снизился до минимального за 10 лет значения. Данные предоставил Комистат.

На конец июня 2023 года в регионе насчитывалось около 4,6 тысяч безработных, которые зарегистрированы официально. Уровень официальной безработицы составил 1,1%, такого значения в Коми не было с 2014 года.

По данным на конец июня, в республике состояли на учете в службе занятости 5 677 человек. Если сравнивать с июнем прошлого года, их стало меньше на 1,4 тысячи.

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