Жителя Коми, снявшего с ноги электронный браслет, посадили на 10 месяцев

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В Удорском районе жителя Благоево признали виновным в том, что он злостно уклонялся от ограничения свободы. Об этом сообщили в пресс-службе судов Коми.

В декабре мужчину приговорили к ограничению свободы. Для этого использовалось стационарное контрольное устройство. На ногу осужденному надели электронный браслет. В декабре мужчина отказался от этих технических средств. Злоумышленник сломал стационарное контрольное устройство. Кроме того, он срезал с ноги электронный браслет.

Мужчина не имел права покидать жилье, однако он несколько раз нарушал запрет. В итоге его приговорили к 10 месяцам лишения свободы. Отбывать срок житель Коми будет в исправительной колонии строгого режима.

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