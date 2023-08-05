Попал под артобстрел: в зоне СВО погиб ефрейтор из Коми

Фото: пресс-служба администрации Усть-Куломского района

В ходе специальной военной операции ефрейтор Илья Луканин из Усть-Кулома. Об этом сообщили в пресс-службе районной администрации.

Луканин родился в Усть-Куломе и окончил там школу. Далее он переехал в Сыктывкар и работал в АО «Монди СЛПК». Жителя Коми призвали на службу в рамках частичной мобилизации. В зоне боевых действий он был наводчиком. 4 июля военнослужащий погиб в результате артобстрела в ДНР.

– Выражаем глубочайшие соболезнования родным и близким Ильи Анатольевича, душевных сил пережить это горе... Вечная слава и вечная память нашему земляку, воину, защитнику Родины! – говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

С погибшим на СВО Русланом Газитиновым простились в Сыктывкаре (подробности)