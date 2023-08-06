Скончалась от кровопотери: пьяный печорец ударил ножом сожительницу

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56-летний житель Печоры ударил свою сожительницу ножом, в результате чего она скончалась. В пресс-службе СУ СКР по РК сообщили, что расследование уголовного дела завершено.

Вопиющий случай произошел в мае текущего года. Находившийся в состоянии опьянения обвиняемый из-за личной неприязни схватил нож и нанес им удар в область бедра 62-летней сожительнице. Несчастная скончалась на месте трагедии от массивной кровопотери.

В скором времени уголовное дело будет рассмотрено в суде.

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