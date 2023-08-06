Сыктывкар
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Сыктывкар
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Сыктывкар
+26°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия6 августа 2023 7:00

Скончалась от кровопотери: пьяный печорец ударил ножом сожительницу

В Коми мужчина ударил ножом сожительницу
Источник:kp.ru
Фото: Pixabay.

Фото: Pixabay.

56-летний житель Печоры ударил свою сожительницу ножом, в результате чего она скончалась. В пресс-службе СУ СКР по РК сообщили, что расследование уголовного дела завершено.

Вопиющий случай произошел в мае текущего года. Находившийся в состоянии опьянения обвиняемый из-за личной неприязни схватил нож и нанес им удар в область бедра 62-летней сожительнице. Несчастная скончалась на месте трагедии от массивной кровопотери.

В скором времени уголовное дело будет рассмотрено в суде.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Сыктывкаре пропал без вести 49-летний Александр Шнитко (подробнее)