Количество бродячих собак в Ухте снизилось вдвое

Фото: Pixabay.

В КСП Республики Коми проверили эффективность и законность использования бюджетных средств на организацию деятельности по обращению с безнадзорными животными в Ухте.

Расходы УЖКХ Ухты составили около 2,5 млн рублей - 1,9 млн рублей в прошлом году и 622 тысячи рублей в первом квартале текущего года. Было заключено 12 контрактов, в рамках которых отловили 120 животных, из которых одна особь была передана владельцы, 27 - захоронены в случае применения эвтаназии из-за неизлечимых заболеваний и падежа, 64 - возвращены обратно, 28 - переданы в приют.

За первый квартал текущего года количество безнадзорных животных снизилось до 602, данный показатель в 2022 году составлял 1000, в 2021 году - 881.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Скончалась от кровопотери: пьяный печорец ударил ножом сожительницу (подробнее)