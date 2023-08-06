Больного туберкулезом жителя Коми принудительно положили в больницу

Фото: Нина Юшкова.
Городская поликлиника Ухты обратилась в суд с иском о госпитализации пациента с туберкулезом. Об этом рассказали в пресс-службе судов Коми.
Во время профилактического осмотра на флюорографии у мужчины выявили в легких патологию. Данные были переданы в противотуберкулезное диспансерное отделение.
Мужчина направился на прием к фтизиатру, его дообследовали и направили на лечение в противотуберкулезный диспансер, где он находился на лечении. Ухтинец самовольно ушел из отделения и в дальнейшем не отвечал на телефонные звонки и не являлся на прием к врачу.
Исковые требования ответчик не признал. Он не оспаривал факт наличия у него заразной формы туберкулеза и необходимости прохождения лечения. Суд принял решение о принудительной госпитализации ухтинца.
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