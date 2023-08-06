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НовостиОбщество6 августа 2023 10:00

В Сыктывкаре стартует сезон астрономических наблюдений

Астроном-любитель Николай Грекалов рассказал, что наблюдения начнутся с понедельника-вторника
Источник:kp.ru
Фото: Николай Грекалов.

Фото: Николай Грекалов.

В связи с наступлением темных ночей в Сыктывкаре начинается астрономический сезон. Все желающие могут абсолютно бесплатно прийти на набережную и посмотреть в телескоп.

Астроном-любитель Николай Грекалов рассказал «Комиинформу», что наблюдения начнутся с понедельника-вторника. Все зависит от погодных условий.

«Дату скажу завтра, так как прослежу динамику облаков. В планах: убывающая Луна, Юпитер, Сатурн, плеяды, прогулка по созвездиям. Время встречи 22:00», - отметил Николай Грекалов.

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