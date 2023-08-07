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НовостиПроисшествия7 августа 2023 4:48

За сутки на пожарах в Коми спасли 9 человек, еще 50 эвакуировались сами

В Коми за сутки произошло пять пожаров
Источник:kp.ru
Фото: Pixabay.

Фото: Pixabay.

За сутки в Коми произошло 5 пожаров, из которых спасли девять человек. В ГУ МЧС по РК сообщили, что пострадавших нет.

В субботу, пятого августа, в многоквартирных домах №17 по улице Интернациональной в Ухте и №172 по улице Карла Маркса в Сыктывкаре произошло два пожара. В общей сложности эвакуировались 35 человек. Причинами возгораний послужили неисправность электрооборудования и неосторожное обращение с огнем.

В воскресенье, шестого августа, в доме №66 по улице Западной в Печоре произошел пожар. Эвакуировались 15 человек, и еще 9 человек были спасены. По предварительным данным, возгорание произошло из-за неисправного электрооборудования.

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