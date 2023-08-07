В Коми ищут без вести пропавшего 36-летнего Антона Сурнина

Фото: «Лиза Алерт Коми».

Волонтеры ПСО «Лиза Алерт Коми» сообщили о поисках 36-летнего Антона Сурнина. Мужчина не дает о себе знать с третьего августа.

Приметы: худощавый, рост 180 см, голубоглазый, лысый. В день исчезновения на нем были джинсы синего цвета, футболка, бело-черные кроссовки и кепка.

По информации поисковиков, Антон Сурнин может находиться в Сыктывкаре или в Ухте. Номера телефонов для связи 8 (904) 102 45 60, 8 (800) 700 54 52.

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