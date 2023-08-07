Сыктывкар
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Сыктывкар
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Сыктывкар
+26°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество7 августа 2023 5:18

В Коми ищут без вести пропавшего 36-летнего Антона Сурнина

Житель Коми пропал без вести третьего августа
Источник:kp.ru
Фото: «Лиза Алерт Коми».

Фото: «Лиза Алерт Коми».

Волонтеры ПСО «Лиза Алерт Коми» сообщили о поисках 36-летнего Антона Сурнина. Мужчина не дает о себе знать с третьего августа.

Приметы: худощавый, рост 180 см, голубоглазый, лысый. В день исчезновения на нем были джинсы синего цвета, футболка, бело-черные кроссовки и кепка.

По информации поисковиков, Антон Сурнин может находиться в Сыктывкаре или в Ухте. Номера телефонов для связи 8 (904) 102 45 60, 8 (800) 700 54 52.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

За сутки на пожарах в Коми спасли 9 человек, еще 50 эвакуировались сами (подробнее)