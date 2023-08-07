На этой неделе в Коми установится комфортная температура

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Уже на этой неделе в Республике Коми установится более комфортная и привычная температура воздуха. Прогноз предоставили синоптики ЦГМС РК.

С 29 июля в республике установилась жаркая погода. Среднесуточная температура воздуха превышает норму на 6-9 градусов. 30 июля в Печоре, 31 июля и 3 августа в Воркуте стали самыми жаркими.

Вторая неделя августа обещает быть более комфортной - от +17 до +22 градусов. На большей территории Коми температура будет распределяться от +28 градусов в крайних западных районах, до +23 градусов — в Приуралье. В крайних восточных районах республики наиболее вероятны дожди.

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