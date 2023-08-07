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НовостиОбщество7 августа 2023 6:48

В Усть-Куломском районе Коми не нашлось желающих обустроить площадку автодрома

В селе Помоздино не нашлась подрядная организация по устройству площадки автодрома
Источник:kp.ru
Фото: Pixabay.

Фото: Pixabay.

В селе Помоздино Усть-Куломского района Коми не нашлась подрядная организация по устройству площадки автодрома, расположенного по адресу: улица Производственная, 10.

Заявка на выполнение работ размещалась на портале госзакупок. Начальная стоимость данного проекта составляла 8,55 млн рублей. За все время подачи заявок не поступило ни одной.

Как указано в документации, работы по обустройству автодрома должны быть завершены 30 сентября текущего года.

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