В Усть-Куломском районе Коми не нашлось желающих обустроить площадку автодрома

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В селе Помоздино Усть-Куломского района Коми не нашлась подрядная организация по устройству площадки автодрома, расположенного по адресу: улица Производственная, 10.

Заявка на выполнение работ размещалась на портале госзакупок. Начальная стоимость данного проекта составляла 8,55 млн рублей. За все время подачи заявок не поступило ни одной.

Как указано в документации, работы по обустройству автодрома должны быть завершены 30 сентября текущего года.

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