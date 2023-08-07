В Коми большую часть обследованных насаждений отнесли к здоровым

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Центр защиты леса Республики Коми оценил лесопатологическое и санитарное состояние лесных насаждений на участках площадью около 8 тысяч га в лесах Удорского, Железнодорожного, Мещурского, Ёртомского лесничеств.

Во время полевых работ специалисты установили основные причины повреждений насаждений. В основном они связаны с погодно-климатическими факторами: воздействием сильных ветров и изменением уровня грунтовых вод. Также были обследованы насаждения, пройденные пожарами 1-3 летней давности. Эксперты заявили, что более 80% обследованных насаждений относятся к здоровым.

До конца вегетационного периода эксперты проведут наблюдения еще в четырех лесничествах Республики Коми на площади свыше 18 тысяч гектаров.

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