Рецидивист из Эжвы заранее отправил в колонию телефон для себя

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25-летний житель Эжвы «подготовился» к отбыванию наказания и заранее отправил себе телефон в колонию, однако его план провалился. В скором времени уголовное дело будет рассмотрено в суде, сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

В июле 2021 года мужчина освободился из тюрьмы, после чего приобрел у неизвестного поддельный штамп «Прокуратура Республики Коми» и хранил его у себя. Через месяц после освобождения злоумышленник похитил «Ладу» четырнадцатой модели и угрожал ее хозяину насилием, если тот не отдаст ему ключи. В этом же месяце злоумышленник избил знакомого и сломал ему ребро.

Зная, что на него заведены уголовные дела, мужчина с помощью поддельного штампа нанес на конверт печать и отправил в одну из колоний телефон на имя своего друга, который отбывает там срок. Эжвинец планировал попасть в эту же колонию и пользоваться телефоном, но почтовое отправление изъяли сотрудники ФСИН, а поддельный штамп по месту жительства мужчины изъяли полицейские.

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