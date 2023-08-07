Житель Сыктывкара через суд заставил нанимателя жилья купить обои и клей

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Мировой судья рассмотрел гражданское дело по иску жителя Сыктывкара о взыскании с нанимателя жилого помещения задолженности за аренду коммунальные платежи, а также ущерба и расходов по уплате госпошлины.

Сыктыварец сдал в аренду квартиру за 18 тысяч рублей в месяц с оплатой коммунальных услуг. Наниматель задолжал за аренду 4 тысячи рублей, а также почти 17 тысяч рублей за коммунальные услуги.

По истечении срока договора найма арендодатель заметил, что в прихожей испорчены обои. Истцу пришлось на свои деньги купить клей и обои.

Судья взыскал с ответчика долг за аренду квартиры, за коммунальные услуги и испорченные обои.

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