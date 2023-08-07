Двое рабочих в Коми погибли от отравления угарным газом

Фото: Нина Юшкова.

Трудовая инспекция Коми завершила расследование несчастного случая, в результате которого от отравления угарным газом погибли двое сотрудников.

Трагедия произошла 23 мая текущего года. Во время проведения работ от откачке грунтовых вод двое рабочих отравились выхлопными газами от мотопомпы и скончались на месте ЧП.

Причинами несчастного случая послужили необеспечение контроля, неудовлетворительная организация производства работ, использование оборудования, материалов и инструментов, не соответствующих виду и технологии выполняемых работ.

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