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НовостиПроисшествия7 августа 2023 10:18

Двое рабочих в Коми погибли от отравления угарным газом

В Коми расследовали несчастный случай, в результате которого погибли 2 человека
Источник:kp.ru
Фото: Нина Юшкова.

Фото: Нина Юшкова.

Трудовая инспекция Коми завершила расследование несчастного случая, в результате которого от отравления угарным газом погибли двое сотрудников.

Трагедия произошла 23 мая текущего года. Во время проведения работ от откачке грунтовых вод двое рабочих отравились выхлопными газами от мотопомпы и скончались на месте ЧП.

Причинами несчастного случая послужили необеспечение контроля, неудовлетворительная организация производства работ, использование оборудования, материалов и инструментов, не соответствующих виду и технологии выполняемых работ.

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