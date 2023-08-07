В Коми начались поиски 52-летнего пропавшего на воде мужчины

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В Коми пропал 52-летний мужчина. Об этом сообщает "Спас-Коми".

По информации ведомства, около поселка Ираель компания из четырёх человек - двоих мужчин и двух женщин - отмечали День железнодорожника. Пропавший, будучи нетрезв, решил искупаться в воде. С тех пор его никто не видел.

Как сообщает ИА "Комиинформ", накануне, 6 августа, на место выехали спасатели. Они с помощью водолазного снаряжения и лодки обследовали водоем глубиной 3 метра, однако дно оказалось сильно захламлено. Поиски мужчины не дали результатов.

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