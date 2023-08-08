В Ухте суд вынес приговор дачным ворам

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Городской суд Ухты вынес приговор двоим дачным ворам. 21 и 24-летнего местных жителей приговорили к 1 году исправительных работ и 1 году и 6 месяцам лишения свободы соответственно.

Все произошло осенью прошлого года. Приятели приехали в СНТ «Электрик», откуда похитили 21 чугунную плиту на сумму около 12 тысяч рублей.

Спустя время злоумышленники приехали в СНТ «Школьник», откуда так же попытались вывезти стальные трубы и чугунные плиты. Во время погрузки металлических предметов они были замечены собственником участка, который и вызвал полицию.

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