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НовостиПроисшествия8 августа 2023 6:18

В Ухте суд вынес приговор дачным ворам

В Коми дачные воры выслушали приговор
Источник:kp.ru
Фото: Pixabay.

Фото: Pixabay.

Городской суд Ухты вынес приговор двоим дачным ворам. 21 и 24-летнего местных жителей приговорили к 1 году исправительных работ и 1 году и 6 месяцам лишения свободы соответственно.

Все произошло осенью прошлого года. Приятели приехали в СНТ «Электрик», откуда похитили 21 чугунную плиту на сумму около 12 тысяч рублей.

Спустя время злоумышленники приехали в СНТ «Школьник», откуда так же попытались вывезти стальные трубы и чугунные плиты. Во время погрузки металлических предметов они были замечены собственником участка, который и вызвал полицию.

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