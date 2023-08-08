В Коми с начала наступления пожароопасного сезона зафиксировали 68 лесных пожаров

Фото: Коми лесопожарный центр.

Министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Коми Екатерина Киселевич сообщила об оперативной обстановке с лесными пожарами.

С начала наступления пожароопасного сезона в Республике Коми зафиксировали 68 лесных пожаров, площадь которых составила 766,73 га.

За минувшую неделю на территории республики произошло 27 пожаров в Усинском, Ижемском, Печорском, Удорском, Корткеросском, Троицко-Печорском и Усть-Цилемском районах. Из них 19 пожаров были потушены оперативно.

На данный момент действует 8 лесных пожаров. Наиболее сложная ситуация складывается в Усинском районе Коми, где действует 5 пожаров.

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