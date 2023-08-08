Во время СВО погиб младший сержант запаса Иван Мезенцев из Коми

Фото со страницы главы Коми

Во время выполнения боевых задач погиб младший сержант запаса Иван Мезенцев из Коми. Печорец служил в добровольческом отряде БАРС. О гибели бойца сообщил глава республики Владимир Уйба.

Известно, что мужчина родился в деревне Даниловка Печорского района, проживал в Печоре. После начала спецоперации ушел на передовую добровольцем.

Руководитель региона выразил соболезнования семье погибшего.

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