Компания из Коми задолжала сотрудникам 16 млн рублей зарплаты

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Компания ООО «Азимут» погасила долг по зарплате перед 141 работником. Общая сумма задолженности составила 16 млн рублей, сообщили в прокуратуре Коми.

По предоставленным данным, некоторым сотрудникам не платили зарплату более шести месяцев. После проверки прокуроры возбудили уголовное дело о невыплате, что побудило частично погасить долг, но впоследствии задолженность продолжила расти.

Чтобы исправить ситуацию руководство предприятия неоднократно приглашали в ведомство. В итоге долг был погашен в полном объеме.

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