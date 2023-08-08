Бывший ректор УГТУ Цхадая освобожден от отбывания основного наказания

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Бывший ректор УГТУ Николай Цхадая освобожден от отбывания основного наказания в виде лишения свободы условно-досрочно. Об этом сообщили в пресс-службе Сыктывкарского городского суда.

Цхадая отбывал наказание в ИК-25. Адвокат подал ходатайство об условно-досрочном освобождении и полном освобождении экс-ректора от отбывания основного и дополнительного наказаний. Суд удовлетворил его частично.

Цхадая освобожден от отбывания основного наказания условно-досрочно на неотбытый срок 11 месяцев 30 дней.

Напомним, по версии следствия Цхадая злоупотребил полномочиями и нанес крупный имущественный ущерб университету в 58,6 млн рублей, а также через посредника получил взятку в размере 8,5 млн рублей. Экс-ректора приговорили к девяти годам колонии строго режима. Также Цхадая обязан выплатить штраф в размере 25,5 млн рублей.