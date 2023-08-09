Ветлаборатория Коми получила аккредитацию на пять лет

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Республиканская ветеринарная лаборатория Коми, которая проводит испытания почвы, воды, кормов, продовольственного сырья, продуктов, получила аттестат аккредитации сроком на пять лет.

В сентябре прошлого года ветлаборатория была лишена аккредитации в качестве испытательной лаборатории приказом Управления федеральной службы по аккредитации по СЗФО. Необходимые анализы и исследования проводились в центрах за пределами республики.

«В заявленную область аккредитации включены методы испытаний по требованиям технических регламентов на пищевую, молочную, мясную, включая мясо птиц, и рыбную продукцию. Также дополнительно включены методы по определению особо опасных болезней, общих для человека и животных - сибирская язва и на которые ранее не получали аккредитацию: грипп птиц, АЧС, блютанг, бешенство, бруцеллез, лейкоз, ИНАН, САП, лептоспироз, случная болезнь, хламидиоз», – рассказала директор Республиканской ветеринарной лаборатории Нина Оплеснина.

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