В Сыктывкаре полиция перешла на круглосуточную охрану военкоматов

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В столице Коми сотрудники полиции перешли на круглосуточную охрану военкоматов. Об этом рассказал замначальника УМВД по Сыктывкару Игорь Мусаев в ходе прямой линии в приемной главы РК.

Также он отметил, что полиция усилила охрану ряда объектов столицы.

«У нас сейчас самое главное — не допустить поджогов военкоматов. Если читали прессу, по России в последнюю неделю прокатилась волна [подобных преступлений]. Мы круглосуточно охраняем военкоматы. Также круглосуточно стоит пост из двух сотрудников, которые меняются через 12 часов, у Мемориала "Вечная слава"», - сообщил Игорь Мусаев.

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