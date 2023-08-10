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НовостиПроисшествия10 августа 2023 7:19

Пострадавший при возгорании цистерн в Ухте 48-летний мужчина находится в реанимации

У пострадавшего во время пожара в Ухте 35 процентов тела в ожогах
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Фото: архив "КП"

Фото: архив "КП"

Стало известно состояние пострадавшего при пожаре в Ухте 48-летнего мужчины. Как сообщили в региональном минздраве, житель Коми получил сильный ожог тела и был экстренно госпитализирован. Сейчас мужчина находится в тяжелом состоянии в реанимации.

Уточняется, что у пострадавшего обожжено 35 процентов тела.

Напомним, ночью 9 августа загорелся грузовой автомобиль и железнодорожные цистерны в промышленной зоне по Железнодорожной улице. Сейчас пожар ликвидирован, общая площадь составила 150 квадратных метров.

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