В Коми горели три цистерны и грузовик: пострадал мужчина

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Коми

Ночью в среду, 9 августа, в Ухте горели три железнодорожные цистерны и грузовик, в результате чего пострадал мужчина 1975 года рождения. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Коми.

Инцидент произошел в промзоне на улице Железнодорожной. На место прибыли пожарные. Они начали оперативно охлаждать цистерны водой. Делалось это для того, чтобы исключить вероятность распространения огня. Тем временем поезд отогнал рядом стоящие цистерны в безопасную зону.

Огонь удалось потушить. Площадь возгорания составила 150 квадратных метров. В результате пожара пострадал мужчина. На месте происшествия работали 30 человек и восемь единиц техники. Причины случившегося выясняются.

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