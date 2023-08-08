В Коми локализовали все лесные пожары, начавшиеся после гроз

Фото: Иван МАКЕЕВ

По состоянию на вторник, 8 августа, в Коми локализованы все лесные пожары. Об этом свидетельствую данные ИАС «Лесные пожары».

Пожары вспыхнули после гроз. К настоящему времени все эти возгорания удалось локализовать. Сейчас в Коми действуют действует шесть лесных пожаров. Четыре таких случая зафиксировали в Усинске, еще по одному – в Печоре и Корткеросском районах.

Площадь наибольшего пожара составляет 241 гектар. Этот пожар бушует недалеко от усинского поселка Приполярный. В 180 метрах находится линия электропередач. К ликвидации этого пожара привлекли почти 30 человек.

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