После проверки прокуратуры на ремонт протечки в школе Ухты выделили 6 млн рублей

Прокуратура выявила протечку в потолке школы в Ухте

В школе №19 в Ухте начали ремонт кровли после того, как в дело вмешались прокуроры. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

По предоставленным данным, проверку в ведомстве провели после сообщений о протечках. Специалисты ведомства выявили потеки и отслаивание штукатурки вместе с отшелушиванием краски в кабинете №335.

После проверки администрация Ухты получила представление об устранении нарушения закона. Муниципалитет выделил на ремонт 6 млн рублей. В настоящий момент работы уже начались, соблюдение сроков проведения находятся на контроле прокуратуры.

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