В Коми 9-летний мальчик попал в сложную ситуацию около водоема

В Ухте мальчику понадобилась помощь спасателей

В Ухте 9 августа спасатели отряда Госкомитета по ЧС помогли выпутаться из сложной ситуации 9-летнему ребенку. По предоставленным данным, ЧП произошло в 20:10 на Набережной Газовиков.

В службе спасения позвонила мама ребенка, сообщив, что нога мальчика застряла в металлической конструкции на мостике через Чибью.

Вызволить ребенка удалось при помощи гидравлического инструмента. Спасатели раздвинули прутья и высвободили его, сообщили в Комиинформ.

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