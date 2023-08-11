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НовостиОбщество11 августа 2023 16:01

В Коми шестерых подростков незаконно заставили сносить дом

На случившееся отреагировала прокуратура
Источник:kp.ru
Фото: пресс-служба прокуратуры Коми

Фото: пресс-служба прокуратуры Коми

В Троицко-Печорском районе шестерых несовершеннолетних незаконно привлекли к сносу дома. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

Каждый год во время летних каникул школьников трудоустраивают. Однако ни одно такое рабочее место не было сертифицировано. Прокуратура внесла ряд представлений. Кроме этого, администрация Приуральского отправила шесть несовершеннолетних сносить дом в селе. При этом, согласно законодательству, подростков запрещено привлекать к строительным работам. Надзорное ведомство внесло представление главе сельского поселения.

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