«Так ушла рано»: прошли похороны внезапно умершей молодой жительницы Коми

В Усинске прошли похороны 32-летней Татьяны Новиковой
В Усинске проводили в послелний путь ушедшую из жизни 32-летнюю Татьяну Новикову. Об этом сообщили члены ее семьи. Жительница Коми скончалась 8 августа внезапной смерти. Обстоятельства случившегося не разглашаются.
- Очень жаль что ушла так рано. Соболезную родным и близким, - не могут смириться с утратой ее родные.
С Татьяной попрощались 11 августа в ее родном городе. Проводить ее в последний путь пришли близкие, знакомые и друзья.
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