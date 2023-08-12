Ударил в лицо и застрелил: в Коми произошло жестокое убийство

На берегу Седью житель Усинского района расправился со своим знакомым

В Усинском районе 35-летнего местного жителя обвинили в убийстве своего знакомого. По информации Следственного комитета Коми, мужчину теперь будут судить.

Следователи сообщили, что преступление произошло на берегу реки Седью в Уфимском районе. В тот момент фигурант уголовного дела в состоянии алкогольного опьянения ударил несколько раз в лицо, а затем выстрелил из ружья в своего 47-летнего знакомого.

Потерпевший скончался от полученных повреждений на месте происшествия. В настоящий момент уголовное дело передали в суд.

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