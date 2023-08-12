Сыктывкар
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Сыктывкар
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Сыктывкар
+26°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество12 августа 2023 15:15

На территории Коми пообещали IV класс пожароопасности

В Коми ожидается по-прежнему пожароопасная обстановка
Источник:kp.ru
На территории Коми 13 августа пообещали чрезвычайную пожароопасность

На территории Коми 13 августа пообещали чрезвычайную пожароопасность

В МЧС Башкирии опубликовали штормовое предупреждение на 13 августа. По информации спасателей, в регионе пообещали чрезвычайную пожароопасность.

В ведомстве отметили, что на территории региона будет преобладать IV класс пожароопасности, местами ожидается V.

В связи со сложившейся ситуацией местных жителей попросили ограничить пребывание в лесах, а также не разводить костры.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Так ушла рано»: прошли похороны внезапно умершей молодой жительницы Коми (подробнее)