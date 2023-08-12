На территории Коми пообещали IV класс пожароопасности

На территории Коми 13 августа пообещали чрезвычайную пожароопасность

В МЧС Башкирии опубликовали штормовое предупреждение на 13 августа. По информации спасателей, в регионе пообещали чрезвычайную пожароопасность.

В ведомстве отметили, что на территории региона будет преобладать IV класс пожароопасности, местами ожидается V.

В связи со сложившейся ситуацией местных жителей попросили ограничить пребывание в лесах, а также не разводить костры.

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