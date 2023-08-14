Сварщик из Ухты во время выполнения работ случайно спалил квартиру

Житель Ухты взыскал со сварщика более 600 тысяч рублей за то, что тот спалил его дом

Житель Ухты взыскал со сварщика более 600 тысяч рублей за то, что тот во время выполнения работ спалил его квартиру. По данным пресс-службы судов, огонь уничтожил все имущество в жилище потерпевшего.

Суд признал сварщика виновным в нарушении правил безопасности при проведении строительных и иных работ, что повлекло по неосторожности причинение крупного ущерба. Размер потерь составил 693 618 рублей. Установлено было также, что ответственность за ущерб несет управляющая компания.

Судья вынес решение, что организация оказала услуги ненадлежащего качества. В результате с ответчика взыскали ущерб в размере 400 тыс. руб., а также штраф в размере 200 тыс. руб. за неудовлетворение законных требований, а также судебные расходы в размере 43 200 рублей.

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