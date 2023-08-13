В Сыктывкаре капитана теплохода привлекли к ответственности за пьяное вождение

В столице Коми капитана теплохода «Вычегда» оштрафовали на 1 500 рублей за нетрезвое вождение. Он не согласился с указанным постановлением, обратился с жалобой и потребовал прекратить производство по делу.

Ранее заявитель признал свою вину и подробно описал детали совершения правонарушения. Он прошел медосвидетельствование на состояние опьянения, в связи с чем факт управления теплоходом в состоянии опьянения подтвердился.

Суд не нашел оснований для отмены постановления. Жалоба осталась без удовлетворения, а постановление должностного лица — без изменения.

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